VIDÉO - Au Canada, le froid transforme les rues en véritables patinoires !

Ces derniers jours, un froid glacial s’abat sur le Canada. Conséquence directe : certaines rues ont été littéralement transformées en de véritables patinoires à ciel ouvert, causant le chaos sur les routes. Ces dernières sont ainsi recouvertes de glace, jusqu’à 15 mm à certains endroits.





Face à ce givre pas si inédit au Canada, les riverains ont abandonné leur véhicule pour enfiler des patins à glace et prendre du bon temps. Et nombreux sont les intrépides à s’être filmés en pleine action, réalisant ainsi leurs plus beaux mouvements de patinage, avant de poster le tout sur les réseaux sociaux.