Au moins 45 morts dans les incendies ravageurs au Portugal et en Espagne

Le bilan s'alourdit de jour en jour. En Galice, les flammes ont fait quatre morts avant que l'alerte ne soit levée ce mardi. Au Portugal, 41 personnes ont péri dans les incendies dans le nord et le centre du Portugal, frappé pour la deuxième fois en quatre mois, selon un dernier bilan de la protection civile. Deux blessés ont succombé à leurs brûlures, 14 autres restent dans un état grave, a-t-elle ajouté. Les sept personnes portées disparues ont été retrouvées, de même qu'un bébé qui avait été compté parmi les morts lundi.





Plus aucun foyer important n'était signalé depuis l'aube, les soldats du feu ont été aidés par la pluie qui s'est mise à tomber dans la nuit. Mais plus de 3.000 pompiers sont restés mobilisés pour éviter toute reprise de feu. Cristiano Ronaldo, l'attaquant vedette du Portugal et du Real Madrid, s'est dit "solidaire avec les familles et les amis des victimes" sur son compte Twitter, en apportant son "soutien aux pompiers qui risquent leur vie pour aider du mieux qu'ils peuvent".