VIDÉO - Australie : l'écart entre les trains et les quais étant trop grand, de nombreux enfants chutent sur les rails

Ces derniers mois, plusieurs enfants australiens sont tombés sur les rails en ratant la marche du train. En cause, un petit écart séparant le wagon et le bord du quai qui semble trop large pour les plus petits.





En janvier dernier, le petit Ayden agé seulement de deux ans est ainsi tombé du quai alors qu’il était accompagné de ses grands-parents. La scène s’est déroulée sous les caméras de vidéosurveillance de la gare de Cronulla, une ville de la banlieue de Sydney. L'enfant a pu être sauvé par son grand-père avant que le train ne redémarre.