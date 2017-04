Australie : une surfeuse de 17 ans tuée par un requin devant ses parents

En octobre 2014, sur cette même plage, un surfeur de 23 ans avait été grièvement par deux requins blancs, perdant son bras gauche et sa main droite. Depuis quelques années, les attaques de requins dans les eaux australiennes augmentent en raison de la croissance démographique et de la popularité toujours plus grande des sports nautiques, selon les spécialistes. Ces attaques de requins ont fait en moyenne deux morts par an dans le pays lors de cette dernière décennie.