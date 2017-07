VIDÉO - Avec ses "montagnes russes du pauvre", ce papa fait le buzz pour offrir Disneyworld à sa fille

Une corbeille à linge, une vidéo, des avant-bras musclés et beaucoup d'imagination, il n'en faut pas plus à ce père américain pour emmener sa fille au parc d'attractions. Postée il y a cinq jours, la vidéo du papa le plus cool des Etats-Unis - intitulée "montagnes russes du pauvre" - est en train de faire le buzz sur internet, avec déjà près de 400 000 vues. Touchés par la petite famille, des internautes ont décidé de se mobiliser via une collecte de fonds pour leur offrir un billet pour un parc Disneyland.