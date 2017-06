VIDÉO - Avec son chapeau aux couleurs de l'UE, la reine Elizabeth II a-t-elle trollé les pro-Brexit ?

Le chapeau de la reine est-il pro-UE ? La tenue d'Elizabeth II a largement fait réagir les réseaux sociaux et les observateurs mercredi, pour son discours d'ouverture du parlement britannique. La reine arborait un chapeau bleu orné de fleurs au cœur jaune, couleurs du drapeau européen.





Guy Verhofstadt, le référent du Parlement européen sur le Brexit, a lancé le mouvement en tweetant un gros plan sur la reine et son chapeau : "Clairement, l'UE inspire encore certaines personnes au UK". Quelques heures plus tard, le tweet est partagé et "liké" par plus de 4.000 internautes.