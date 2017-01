Bangladesh : une enfant de 10 ans pourrait être la première "femme-arbre"

Un an après, un second cas est rapporté dans le pays. Et pour la première fois au monde – deux autres cas ont par ailleurs été répertoriés -, c’est une femme qui présente ces excroissances. A 10 ans, Sahana Khatun souffre également d’épidermodysplasie verruciforme. Son dossier a été dévoilé mardi par les médecins du collège médical de Dacca où elle est traitée.





Issue d’une famille pauvre du nord rural du pays, Sahana a attendu quatre mois avant d’être vue par des médecins, alors que les premières verrues commençaient à envahir son visage. Son père s’est finalement résolu à l’amener à la capitale pour qu’elle soit auscultée.





"Nous pensons qu'elle est la première femme", explique Lal Sen, directeur du département de chirurgie plastique de l'institut. Le corps médical n’exclut cependant pas que Sahana puisse souffrir d’une autre maladie de peau.