VIDEO - Barack Obama fait son retour dans l'arène et critique Donald Trump

Longuement ovationné, il a appelé les électeurs de Virginie à aller voter pour "envoyer un message résonnant dans tout ce beau pays et dans le monde". "Si pour remporter une campagne on doit diviser la population, alors on ne sera pas capable de la gouverner". Un sous-entendu à peine voilé à l'attention de Donald Trump, dont on s'interroge aujourd'hui si le niveau de contestation à son égard peut être plus élevé. "Notre valeur est au plus haut non pas quand nous rabaissons les gens mais quand nous essayons d'élever tout le monde ensemble".





Peu avant ce meeting, Barack Obama avait participé à une autre réunion de campagne dans le New Jersey, à côté de New York, pour soutenir le démocrate briguant le poste de gouverneur, Philip Murphy. "La politique actuelle... on croyait en avoir fini il y a longtemps... Les gens ont 50 ans de retard ! On est au 21e siècle, pas au 19e..." avait-il ironisé, lors d'une réunion de campagne.