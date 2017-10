VIDÉO - Allemagne : la tempête Xavier balaie le nord et l'est du pays, sept morts

Les pompiers de la capitale allemande ont été placés en état d'alerte et vers 19h locales (17h00 GMT) avaient déjà effectué 705 interventions, selon l'un de leurs tweets. A Hambourg, les pompiers ont déjà procédé à plus de 800 interventions après avoir appelé les habitants à rester chez eux.





Des vents violents ont soufflé sur le grand port de la mer du Nord en début d'après-midi jeudi allant jusqu'à 140 km/h avant de se déplacer vers Berlin et les Etats régionaux de Saxe et Saxe-Anhalt. Dans la capitale, les services météorologiques ont enregistré des rafales pouvant aller jusqu'à 130 km/h. Les deux aéroports de la ville ont toutefois repris les décollages et atterrissages en fin de journée après une courte interruption. Le trafic ferroviaire restait quant à lui très perturbé vendredi en matinée dans le nord et l'est de l'Allemagne. Des centaines de passagers ont dû passer la nuit dans des gares, ou pour les plus chanceux dans des trains mis à disposition par la Deutsche Bahn.