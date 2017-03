Attentat de Londres : ce que l’on sait de l’attaque devant le Parlement

Il est 15h30 (heure française), quand, en plein coeur de la capitale britannique, un homme au volant d'un 4X4 lance son véhicule sur les passants sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise, menant au Parlement britannique et à Big Ben. Peu après la sortie du pont, il percute le bas-côté de la voie puis en sort et court vers les grilles de l'édifice, où la Première ministre Theresa May vient de s'exprimer. Comme le montre la vidéo ci-dessous, une personne saute du pont au moment de l'attaque.