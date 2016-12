VIDÉO - Bloquées dans des télécabines, 130 personnes sauvées au nord-ouest de l'Italie

Samedi 24 décembre, près de cent trente personnes sont restées bloquées dans des télécabines tombées en panne à cause d'un fort vent dans la station de ski italienne de Cervinia (vallée d'Aoste). Les secours ont annoncé avoir secouru toutes les personnes piégées dans ces cabines.





Le président des secours de la Vallée d'Aoste, Adriano Favre, a fait cette annonce avant minuit, alors que les skieurs étaient bloqués et suspendus dans les airs depuis 15h30. "Le vent par chance n'est pas trop froid, les températures acceptables, il n'y a pas de cas d'hypothermie et tout est sous contrôle", avait-il précisé quelques heures plus tôt.





Selon lui, le vent avait soufflé samedi à "150 km/heure" sur la montagne provoquant sans aucun doute des dommages aux infrastructures. Environ 150 secouristes se sont affairés pendant des heures pour venir à la rescousse des personnes bloquées dans les airs entre deux points de la station, Plan Maison (2.550 mètres d'altitude) et Cime Bianche Laghi (2.800 mètres).