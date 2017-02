VIDÉO - Des superproductions adaptées de la Bible font fureur à la télévision brésilienne

Au Brésil, on aime les telenovelas au moins autant que le football. Et quand on s’adresse à un public très croyant, les audiences peuvent confiner au miracle. La chaîne TV Record profite de cet engouement en tournant actuellement une telenovela inspirée de la Bible, intitulée Le Riche et Lazare, d’après une célèbre parabole de l'évangile selon Saint Luc. De nombreux passages de l'Ancien Testament ont aussi servi d'inspiration aux scénaristes.





Ce premier épisode sera diffusé en mars sur la chaîne de télévision détenue par le pasteur controversé Edir Macedo, de l'Eglise universelle du règne de Dieu. Si certaines scènes sont recréées avec des animations 3D, la plupart sont tournées dans des studios pharaoniques de 41.000 mètres carrés, situés dans un quartier périphérique à l'ouest de Rio de Janeiro. "En 27 ans de métier, je n'ai jamais vu de tels décors. Le projet est très audacieux et avoir la Bible comme scénario, c'est fantastique", s'enthousiasme le réalisateur, Edgard Miranda.