VIDÉO - Brésil : un mois de violences meurtrières dans les prisons

Lundi dernier, des dizaines de détenus ont occupé le toit de la prison brésilienne d'Alcaçuz dans l'est du pays. Certains prisonniers brandissent des drapeaux blancs pour protester contre la violence quand d'autres s'affrontent pendant plusieurs minutes armés de bâtons et de couteaux.





Au total, 26 personnes sont tuées, plusieurs victimes ont été décapitées, la mutinerie prendra fin après l'entrée d'une cinquantaine de policiers d'élite dans la prison.





Ces scènes d'émeutes se sont multipliées depuis trois semaines dans les prisons brésiliennes, plusieurs gangs originaires de Sao Paulo et Rio de Janeiro s'affrontent pour le contrôle du trafic de drogue. Selon les autorités, il y a déjà eu plus de 130 morts dans trois établissements pénitentiers du nord et de l'est du pays.