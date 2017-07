VIDÉO - "Brexit diplomacy tour" pour Kate, William, Charlotte et George à Berlin

Les commentateurs allemands ne s'y sont pas trompés : Kate avait revêtu une robe couleur "bleu Europe" à sa descente d'avion à Berlin mercredi 19 juillet, deuxième étape après la Pologne d'une mini tournée européenne pour le prince William, son épouse et leurs deux enfants George et Charlotte. Officiellement, cette mission diplomatique vise seulement à célébrer les relations bilatérales. Mais les médias britanniques ont d'ores et déjà appelé cette tournée "Brexit diplomacy tour" (tournée diplomatique du Brexit) et les journaux allemands se sont mis au diapason.





Ainsi, le quotidien Süddeutsche Zeitung a qualifié le couple d'"arme secrète de Sa Majesté", envoyé par Buckingham et Londres en "mission diplomatique pour atténuer les craintes des pays membres après le vote sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne" en juin 2016. Pour les commentateurs de la chaîne de télévision allemande n-tv, Londres a envoyé "la nouvelle génération à l'offensive de charme", et non le Prince Charles et Camilla Parker Bowles. Objectif : adresser un "signal rassurant pour l'avenir à long terme" des relations entre les îles britanniques et le continent. "La famille royale incarne cette forme de bon sens politique que le gouvernement des Tories semble avoir complètement perdu en ce moment", a écrit de son côté l'éditorialiste du Spiegel Thomas Huetlin.