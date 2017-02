VIDÉO - "C'est un homme formidable" : Donald Trump ne digère pas la démission de Michael Flynn

La cacophonie règne à la Maison Blanche. L'affaire Flynn continue de faire des remous au sein de la nouvelle administration Trump. Le général Michael Flynn, soutien inconditionnel du nouveau président des États-Unis, a démissionné lundi 13 février. En cause, ses contacts avec l'ambassadeur russe sur le sol américain, sans en informer le vice-président.





Ce mercredi, Donald Trump a soigneusement évité de répondre aux nouvelles révélations du New York Times sur les contacts répétés entre ses proches et le renseignement russe l'année dernière. Il a préféré prendre la parole pour dénoncer les fuites à répétition qui alimentent la présse au quotidien et ont contribué à la chute de son désormais ex-conseiller à la sécurité nationale.