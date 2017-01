VIDEO - C'était le plus grand cirque du monde : Barnum ferme, les défenseurs des animaux applaudissent

La spectacle continue. Mais sans lui. Le célèbre cirque américain Barnum, officiellement nommé Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, a annoncé qu'il allait définitivement s'arrêter en mai prochain, et ce après 146 ans de représentations. Il l'explique par une situation financière difficile avec des coûts en augmentation et une baisse des ventes de billets. Et la chute a été d'autant plus importante après qu'il ait été forcé par les défenseurs des animaux de retirer les éléphants, qui étaient pourtant le clou de son spectacle. Sa dernière tournée devrait s'achever le 21 mai à Uniondale, près de New York.





La décision a été "difficile" car "le cirque et ses collaborateurs ont été une source continuelle d'inspiration pour ma famille et moi", a expliqué dans un communiqué Kenneth Feld, pdg de Feld Entertainment qui produit le show et dont le père avait repris le cirque il y a 50 ans. "C'est triste. On sent que c'est la fin d'une ère", a pour sa part réagi à l'AFP Trudy Williams, qui était dresseuse d'éléphant dans cette institution.





Dès sa création en 1871, il était non seulement connu pour ses spectacles à travers les Etats-Unis mais également ses "curiosités". Phileas Taylor "P.T" Barnum faisait entrer sur la piste des géants d’Islande, des femmes de Patagonie, des nains, des serpents de mer et même une "sirène des Fidji" qui est en réalité un torse de singe cousu à une queue de poisson. Il a été également le premier à utiliser l'électricité pour ses représentations.