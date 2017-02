VIDÉO - Café, bain de foule et pièce à Broadway : Barack Obama réapparaît pour la première fois à New York

Dans la soirée, Barack Obama est réapparu à Broadway. Cette fois-ci, en compagnie de sa fille ainée Malia. Arrivés à l'American Airlines Theatre sur la 42e rue, juste après l'extinction des lumières dans la salle, le père et la fille ont assisté ensemble à une représentation de la pièce "The Price" d'Arthur Miller, portée par un beau casting dans lequel on retrouve Mark Ruffalo, Danny DeVito, Jessica Hecht et Tony Shalhoub. Se joignant à la foule lors de la standing ovation à destination des acteurs, les Obama - après avoir passé une tête en coulisses pour saluer la troupe - sont repartis du théâtre comme ils étaient arrivés. Discrètement... ou presque.