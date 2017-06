VIDÉO - Californie : spectaculaire accident de la route après une embrouille entre une voiture et un motard

La voiture heurte ensuite le terre-plein central avant de percuter un 4x4 qui se renverse et finit sur le toit. Blessé, le conducteur du 4x4 a été transporté à l'hôpital mais son état de santé n'est pas inquiétant. Selon le Los Angeles Times, le chauffeur de la voiture en cause est indemne, et le motard, que l'on voit prendre la fuite sur la séquence, est toujours recherché par la police.