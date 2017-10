VIDÉO - Catalogne : Carles Puigdemont tend la main à Madrid, qui reste inflexible

Le Parlement était placé sous sécurité maximale et protégé par des dizaines de fourgons de police, alors qu'un hélicoptère de la police catalane tournait dans le ciel. La présence policière était également renforcée dans les points stratégiques de la ville, notamment les gares et l'aéroport. La séance devant le Parlement a commencé dans la confusion lorsque les parlementaires se sont levés avant que la séance ne commence.





Puis, la presse espagnole a indiqué que le discours était retardé d'une heure "en raison de contacts pour une médiation internationale", selon un porte-parole du gouvernement catalan. A l'heure dite du report, Carles Puigdemont a entamé son discours en déclarant que la Catalogne était un "enjeu européen" et que celle-ci se trouvait dans un moment "très grave". Il a appelé à un apaisement des tensions. "Nous avons tous des différences, des désaccords, des choses qui nous séparent mais nous faisons partie d'un même peuple", a-t-il déclaré.





Il a ensuite expliqué qu'il avait reçu un "mandat" des Catalans travers le référendum du 1er octobre, destiné à "transformer la région en un Etat indépendant sous forme de république" : "La Catalogne a gagné le droit de devenir un Etat indépendant". ll a ensuite dénoncé le refus "radical" de Madrid de négocier et les violences policières dont ont été victimes les électeurs catalans. "Je veux vous demander de faire des efforts. "Nous ne sommes pas des déliquants, nous ne sommes pas fous, nous ne voulons pas faire de coup d'Etat, nous voulons voter (...) nous n'avons rien contre l'Espagne et contre les Espagnols. Nous voulons mieux nous entendre (...) Cette situation n'est plus viable", a dit Carles Puigdemont.





Puis, il a tendu la main au gouvernement espagnol. "Nous proposons que le Parlement fasse en sorte qu'au cours des prochaines semaines, un dialogue soit organisé. Il est nécessaire de faire baisser les tensions. Il faut une volonté claire de répondre aux exigences du peuple (...) Nous sommes disposés à ouvrir un temps de dialogue", a-t-il poursuivi. Et de conclure : "Nous voulons un avenir digne pour nos fils et nos filles et que tous ceux qui souhaitent s'installer en Catalogne soient les bienvenus".