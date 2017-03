VIDÉO - "Ce jour a changé ma vie" : daltonien depuis sa naissance, ce petit garçon découvre les couleurs

Il voyait son quotidien en noir et blanc, incapable de différencier des couleurs comme le bleu, le violet ou encore le rouge. Mais tout ça appartient désormais au passé. Pas plus tard que ce mois-ci, une paire de lunettes un peu spéciale a "changé la vie" de Cayson Irlbeck, 10 ans et élève en CM1 dans l’Iowa, aux Etats-Unis.





Au terme de quelques recherches menées sur internet et près de 300 dollars investis, la famille du petit garçon est tombée sur une paire de lunettes mise au point par la compagnie EnChroma, basée en Californie. La société insiste sur le fait qu’il s’agit d'un "auxiliaire optique" et non d’un remède contre le daltonisme.