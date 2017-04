VIDÉO - Ce que l'on sait sur l'iceberg géant échoué à quelques kilomètres d’un village canadien

Riverains, touristes, photographes… Ils sont nombreux depuis une semaine environ à venir contempler ce mastodonte. Et pour cause, un iceberg géant, aussi haut que la statue de la Liberté sans sa base, s’est échoué au large de la petite ville de Ferryland, à Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque printemps, d’immenses blocs de glace sont poussés par les vents et les courants très puissants depuis le Groenland.