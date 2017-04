VIDÉO - Ce sénateur américain parle depuis plus de 15 heures sans interruption

Les règles du Sénat le lui permettant, Jeff Merkley a pris la parole peu avant 19 heures mardi et poursuivait encore son discours ce mercredi soir. Le tout debout et sans pause. Le but ? Protester contre la nomination du juge Neil Gorsuch à la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis, la Cour suprême. Si personne ne peut lui couper la parole, le sénateur ne peut pas quitter son pupitre.





Les traits tirés, le démocrate, âgé de 60 ans, s’exprimait mercredi matin plus lentement qu’au début de son intervention, mais avec la satisfaction d’avoir attiré l’attention sur la cause qui l’anime : "La majorité du Sénat a décidé de voler un siège de la Cour suprême, c’est une tactique de guerre partisane", a-t-il déclaré.