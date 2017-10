VIDÉO - Centenaire de la révolution russe : à la recherche des statues de Lénine déboulonnées en Ukraine

LCI : Certaines régions acceptent-elles ce processus plus facilement que d’autres ?

Sébastien Gobert : Certes, il y a de grosses disparités entre l’Est et l’Ouest dans le traitement de l’Histoire, les questions socio-culturelles ou linguistiques. Surtout dans le Donbass (aujourd’hui en guerre) et l’Ouest, qui est traditionnellement une région plutôt antisoviétique. Mais nous avons vu avec Niels Ackermann que ces différences dépassent le simple clivage géographique. Sur la question de Lénine et du rapport au passé, cela est surtout générationnel : les personnes âgées vont en garder des souvenirs positifs. Il y a également une différence aussi entre les villes et les campagnes. La question du déboulonnage de Lénine a, en effet, été dramatique dans plusieurs petits villages. Lénine était érigé sur la place principale, l’endroit censé être le plus beau et où il y a le plus de passage. Une fois qu’il est tombé, le village n’a pas forcément les moyens de réhabiliter l’endroit, ce qui n’est pas le cas des grandes villes.

LCI : A la vue de vos photos, on constate que les statues ont des "nouvelles vies" variées. Certaines sont rangées dans un hangar quand d’autres sont appropriées par des artistes…

Sébastien Gobert : C’est l’une des caractéristiques de la décommunisation du pays : il n’y a pas eu de mouvement coordonné. Il y a eu beaucoup d’initiatives issues de la société civile qui ont pris le problème à bras-le-corps pour se débarrasser de Lénine, lui réservant des sorts divers. Il faut savoir que les décisions prises à Kiev ne sont pas forcément diffusées par des institutions à travers les régions. On l’a vu avec ces statues : la décision a été prise d’enlever Lénine, mais sans réflexion sur ce qu’il fallait en faire, ou comment l’expliquer à la population. C’est pour cela que le travail que nous avons fait avec Niels Ackermann montre des Lénine dans tous leurs états, dans des positions diverses. Durant le projet, à force de photographier des Lénine, nous avions peur que cela devienne répétitif. Mais en regardant la collection d’images, nous voyons qu’ils sont tous dans des situations différentes, chacun racontant une histoire particulière.

LCI : Certaines sont-elles toujours debout ?

Sébastien Gobert : Officiellement non. Mais en réalité, il en reste une : dans le village de Tchernobyl. C’est donc un peu hors catégorie… Nous avions retrouvé durant le projet celle qui trônait en face de la centrale, une grosse tête qui a été enlevée et qui est préservée dans un hangar. Par contre, dans le village abandonné de Tchernobyl, à quelques kilomètres de la centrale, il y en a encore une !

LCI : Quelle conséquence cette décommunisation a-t-elle eu en Ukraine ?

Sébastien Gobert : Le processus de la chute de Lénine a servi de marqueur identitaire dans le contexte particulier qui agite le pays à l’Est : il n’y a plus de Lénine en Ukraine, mais il y en a encore dans les territoires disputés. A savoir la Crimée et les territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk. Ces Lénine permettent ainsi de marquer une différence entre ‘l'Ukraine sous contrôle du gouvernement ukrainien, celui de l’après Maidan qui veut s’arrimer à l’UE, et l’Ukraine qui a choisi une autre voie.