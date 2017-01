VIDÉO – Chili : les forêts ravagées par les plus importants incendies de l’histoire du pays

Jamais le Chili n’avait connu cela. De violents feux de forêt, les plus importants de l'histoire du pays, ont déjà fait six victimes et ravagé 190.000 hectares de végétation, alors que 4 000 pompiers, militaires et volontaires, étaient toujours mobilisés pour les combattre. Des milliers de personnes ont par ailleurs été évacuées.





Mercredi 25 janvier, deux policiers et un pompier ont perdu la vie. Trois décès qui s’ajoutent à ceux, le 15 janvier dernier, de trois membres de la Corporation nationale forestière (l’équivalent de l’ONF), en charge de la gestion des forêts. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces incendies meurtriers.