VIDÉO - Chili : un incendie spectaculaire aux portes de Valparaiso

Les images sont impressionnantes. Un gigantesque incendie s'est déclaré lundi 2 janvier sur les hauteurs de Valparaiso, la grande ville portuaire du Chili. Au moins 19 personnes ont été blessées, souffrant pour la plupart de troubles respoiratoires, environ 200 autres ont dû être évacuées. Une centaine de maisons ont déjà été détruites, ont indiqué les autorités.





Des centaines de pompiers ont été déployés, ainsi qu'une dizaine de bombardiers d'eau et d'hélicoptères pour combattre le feu, nourri par des vents violents et des températures élevées. Des kilomètres de forêt ont déjà été rongés par les flammes. L'alerte rouge, le plus haut niveau, a été lancée. Lundi soir, le feu était partiellement maîtrisé selon les autorités.