VIDÉO - Chine : des dizaines de maisons ensevelies dans un glissement de terrain, au moins 5 morts et 120 disparus

Pour l'heure, un couple et son bébé âgé d'un mois ont été extraits des décombres et conduits à l'hôpital le plus proche. Un autre survivant a été repéré "mais ses signes de vie sont faibles", a déclaré à la télévision Wang Yongbo, un responsable local des opérations de secours. "C'est le plus gros glissement de terrain qui s'est produit ici depuis le séisme de Wenchuan."





Quatrième province la plus peuplée de Chine avec 80 millions d'habitants, le Sichuan, situé en bordure du plateau tibétain, avait été frappé en mai 2008 par un séisme d'ampleur historique. Il avait fait 87.000 morts dans la région de Wenchuan, à quelques dizaines de kilomètres seulement du village touristique touché samedi matin.