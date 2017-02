VIDÉO - Chine : hors de contrôle, une voiture fauche une mère et son enfant et les entraîne dans sa chute

Le conducteur avait perdu le contrôle de sa voiture quand celle-ci s’est mise à reculer. Fauchant une mère et son enfant qui marchaient sur le trottoir, dimanche dernier à Chongqing, le véhicule a continué sa course en se précipitant dans ce qui semble être une entrée de parking souterraine. Les deux victimes ont été entraînées avec la voiture, s’écrasant sur le bitume environ deux mètres plus bas.





Encore consciente, la mère a eu l’heureux réflexe de protéger son enfant et de ramper un peu plus loin, leur évitant ainsi de se faire écraser par la voiture en pleine chute. La scène, terrifiante, a été filmée par une caméra de surveillance. Souffrant de multiples fractures, la mère a été interviewée dans sa chambre d’hôpital par la chaîne de télévision chinoise CCTV. Elle dit avoir eu très peur. L’enfant, lui, se trouve actuellement dans le coma. Aucune information n’est donnée sur l’état du conducteur.