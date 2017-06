VIDÉO - Colombie : le naufrage d'un bateau avec 150 personnes fait au moins 9 morts et 28 disparus

Le bateau "Almirante" et ses quatre étages ont coulé dimanche après-midi dans le lac du barrage de Guatapé. Avec lui, 150 personnes se sont retrouvées à l’eau, dans ce site touristique situé à environ 70 kilomètres à l’est de Medellin. "Pour le moment, il y a officiellement neuf morts" et "environ 28 disparus", a déclaré la directeur du département de prévention et de gestion des sinistres.





Une vidéo s’est rapidement mise à circuler sur les réseaux sociaux, montrant le bateau en train de couler et des embarcations s’en approcher pour porter secours aux passagers. "Le naufrage a été rapide, il s'est produit en quelques minutes [...] et les embarcations qui se trouvaient dans la zone ont porté les premiers secours", a indiqué le capitaine des pompiers d'Envigado.