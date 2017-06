La Corée du Nord teste un nouveau moteur pour ses missiles et donne des sueurs froides aux États-Unis

Pyongyang va suivre de près cette rencontre pour tenter de percer les intentions de Séoul et Washington quant à la poursuite des programmes balistique et nucléaire interdits de la Corée du Nord. "Le Nord renforce ses capacités de missiles depuis des décennies. Le consensus général entre les experts est que si on ne l'en empêche pas, le Nord aura des ICBM dans un avenir proche", a expliqué Yoo Ho-Yeol.

Mercredi, à Washington, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait demandé au cours d'une rencontre avec son homologue chinois que la Chine, le seul allié de la Corée du Nord, exerce davantage de pression sur Pyongyang pour mettre fin à ses programmes nucléaire et balistique. Le chef de la diplomatie américaine a qualifié la Corée du Nord de "menace sécuritaire de premier ordre" pour les États-Unis et insisté sur la responsabilité de la Chine "d'exercer une pression économique et diplomatique beaucoup plus importante sur le régime, si elle veut éviter une nouvelle escalade dans la région".

Le président américain Donald Trump a fait de la menace nucléaire nord-coréenne sa priorité numéro un en matière de politique étrangère. De son côté, Moon Jae-In a assisté à l'essai d'un missile de fabrication sud-coréenne dont la portée est de 800 km. Une réponse, selon la présidence, aux multiples essais balistiques de la Corée du Nord ces derniers mois.