VIDÉO - Corée du Nord : les images exclusives des célébrations extravagantes du régime de Kim Jong-Un à Pyongyang

C’est une plongée, très encadrée, au cœur de l’extravagance de la dictature nord-coréenne. Michel Scott et les caméras de LCI ont pu se rendre ce dimanche à Pyongyang pour les célébrations du 20e anniversaire de l’accession de Kim Jong-Il, le père de Kim Jong-Un, le 8 octobre 1997, à la tête du Parti des travailleurs de Corée du Nord, formation créée par le fondateur du régime et de la dynastie des Kim, Kim Il-Sung (grand-père de l'actuel dictateur). Une fête à laquelle ne participait pas l’actuel chef suprême du pays, alors que les tensions avec les Etats-Unis semblent à leur paroxysme.





Déplorant l’inefficacité de la diplomatie, Donald Trump a en effet déclaré, samedi, sans plus de précisions, qu'"une seule chose marchera" avec Pyongyang. "Les présidents et leurs administrations parlent à la Corée du Nord depuis 25 ans, des accords ont été faits et des sommes d'argent massives payées", a-t-il lancé dans une série de tweets estimant que les accords avaient été "violés avant que l'encre n’ait séché, ridiculisant les négociateurs américains" et, donc, qu’"une seule chose marchera".