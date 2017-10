VIDÉO - Corée du Nord : malgré le climat diplomatique tendu, les habitants de Pyongyang se veulent "optimistes"

Malgré le climat de tension, le pays ne laisse rien paraître. Le week-end dernier, le pays a sorti le grand jeu à pour deux jours fériés dédiés à la création du parti unique et à la mémoire de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un. C'est à cette occasion que Michel Scott a pu se rendre de façon exclusive à Pyongyang. Durant un tournage étroitement surveillé par le régime, les caméras de TF1 ont pu tâter le pouls de la population. Dans la mesure de ce que le régime a bien voulu laisser voir.





Ainsi, Michel Scott a été conduit sur un terrain de sport au pied de tours d'habitation. Les citoyens s'y adonnaient au sport. Une activité encouragée par le régime, et pratiquée par chaque génération. "Ce sont les recommandations du parti et de notre dirigeant suprême que de faire du sport pour maintenir notre forme", assure l'une des spectatrices d'un match de volleyball. "Nous savons qu'il y a cette confrontation avec les Etats-Unis et que la situation est très grave. Mais nous voulons rester optimistes, et c'est notre manière de l'être !" ajoute sa voisine.