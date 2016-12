VIDEO - Course-poursuite folle dans un aéroport russe !

Un automobiliste en état d’ébriété a fait irruption mercredi soir dans l'aéroport international de Kazan au centre de la Russie. L’homme âgé d’une quarantaine d’années cherchait à accéder aux pistes d’atterrissage avec sa voiture.





La folle course-poursuite a été filmée par les caméras de vidéosurveillance et les passagers présents dans les salles d’embarquement. On y voit la voiture détruire des portes vitrées et slalomer entre les tapis de livraison de bagages et les personnes présentes dans l'aérogare tout en étant poursuivie par de nombreux officiers de sécurité.





L'homme sera finalement arrêté quelques minutes plus tard en sortant de l’aéroport, l'incident n'a pas fait de blessé.

Pour sa défense, l’automobiliste a déclaré qu’il voulait simplement accueillir sa petite amie de retour d’un voyage.