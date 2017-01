VIDÉO - Découvrez le festival international de lanternes de dinosaures en Chine

Samedi, le festival des lanternes de dinosaure s'est ouvert à Zigong, dans la province du Sichuan en Chine. Cette 23e édition s'articule autour du thème "La route de la soie, le style chinois" et présente plus d'une centaine de lanternes.





En 1987, le festival s'est étendu à l'étranger et, au cours des années, a été organisé dans plus de 50 pays et régions du monde.

Les lanternes chinoises sont plus qu'une jolie décoration pour la ville. Elles sont également une partie importante de son économie. La ville détient une part de marché de 90% sur le marché international, selon les organisateurs de l'événement. Actuellement, les lanternes chinoises produites en Zigong sont exposées dans les villes du monde entier, y compris Houston, Londres, Auckland et Montréal. Elles sont également prévues pour faire partie des décorations au sommet du G20 de 2017 à Hambourg, en Allemagne.





En plus des lanternes chinoises, la ville est également connue pour ses sites de fossiles de dinosaures d'où le nom de son festival. L'évènement se terminera le 12 mars prochain.