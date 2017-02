Décret anti-immigration : le message d'Airbnb à Donald Trump lors du Super Bowl

Soixante-dix mille spectateurs et cent douze millions de téléspectateurs étaient réunis dimanche soir pour assister à la cinquième victoire de New England au Super Bowl. Au-delà de son caractère sportif hors norme, l’événement est tous les ans la compétition la plus regardée au monde. Une occasion en or pour les annonceurs, qui payent des sommes colossales pour décrocher quelques secondes de publicité. Cette année, Airbnb s'est invité au show en créant la surprise. Il a adressé un message à Donald Trump, dont le décret anti-immigration fait scandale.