VIDÉO - Déluge de missiles et de flammes : les États-Unis une nouvelle fois visés par un clip de la Corée du Nord

Plus les jours passent, et plus la tension entre les Etats-Unis et la Corée du Nord est palpable. Lors des festivités aux allures de démonstration de force organisées ce week-end par le pouvoir nord-coréen à Pyongyang, un clip vidéo pour le moins explicite a été diffusé sur un écran géant, accompagné d’un spectacle musical.





Sur les images largement reprises ces dernières heures par les médias américains, des missiles s’abattent sur les Etats-Unis, dans un véritable déluge de flammes. Des extraits du tir effectué en février dernier d'un Pukguksong-2, un missile balistique à moyenne et longue portée sont également visibles dans le clip, qui s'achève par une image d'un drapeau américain en flammes sur fond de cimetière militaire. Diffusé dimanche au lendemain d'une gigantesque parade militaire dans la capitale nord-coréenne, le clip a été accueilli avec le sourire par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le public présent pour les festivités a également acclamé la vidéo.