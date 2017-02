VIDÉO - Des médailles "vertes" pour les JO de Tokyo 2020 !

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 a lancé un appel au public mercredi, pour récupérer leurs anciens smartphones et autres objets électroniques usagés en vue de réduire les coûts de la fabrication des médailles.





Le Japon, qui cherche aussi à réduire l’impact environnemental de ses Jeux, voudrait récolter huit tonnes d'or, d'argent et de bronze, afin de réaliser les 5 000 médailles olympiques et paralympiques. Les déchets électroniques comme les appareils photo numériques, les ordinateurs portables et les jeux vidéos peuvent être déposés dans les magasins NTT Docomo, sponsor olympique.





Ce n'est pas la première fois que du métal recyclé est utilisé dans la fabrication de médailles. Aux jeux de Rio de 2016, 30% des médailles avaient été conçues à partir de métaux recyclés.





Le budget de Tokyo 2020 pourrait atteindre les 30 milliards d'euros, soit quatre fois le budget initialement prévu. Cette opération est donc aussi une petite économie sur les dépenses liées à l’organisation des jeux.