VIDEO - Des pluies diluviennes s'abattent sur le Japon : onze morts et quatorze disparus

Le Sud-Ouest du Japon est meurtri. En deux jours, onze personnes sont mortes et 14 sont portées disparues après des inondations et des glissements de terrain dus aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays depuis jeudi. Plusieurs secteurs de Kyushu, l'île la plus méridionale de l'archipel, sont toujours en état d'alerte et 140.000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation, alors que la dépression se dirige vers le nord.

Dans la préfecture de Fukuoka qui comptent cinq millions d'habitants, il est tombé jusqu'à 600,5 mm d'eau par mètre carré en 48 heures, ce qui représente un mois et demi de précipitations, selon l'agence météorologique nationale. Plus de 12.000 hommes issus de l'armée, de la police et des pompiers sont mobilisés pour désenclaver les secteurs devenus inaccessibles en raison des glissements de terrain. Le nombre de personnes bloquées est estimé à plus de 1.100, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.