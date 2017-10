VIDÉO - Des renardeaux s'en prennent à une caméra cachée lors d'un documentaire

"Les caméras qui détectent les mouvements ne sont pas faites pour des renards espiègles", a expliqué la chaîne dans un tweet qui s'accompagne de la vidéo en question. Plus petit que son cousin le renard roux, l'animal mesure au plus un mètre. Ses oreilles sont plus petites et son museau est plus court. C'est sans doute ce qui lui vaut de surnom d'espèce-ingénieure.