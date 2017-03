VIDÉO - Des touristes et journalistes frôlent la mort lors d'une éruption de l'Etna

35 personnes se trouvaient dans les environs, dont 15 touristes, a expliqué à la presse Nino Borzi, maire de Nicolosi, la commune la plus proche. "Il y a eu une dizaine de blessés, mais aucun grave", a précisé le maire. Six personnes ont été conduites à l’hôpital pour des contusions et des traumatismes, selon les médias italiens.