VIDÉO - Six mois à la Maison Blanche : retour sur tous ces moments gênants entre Donald Trump et les autres chefs d'États

Ce jeudi, Donald Trump fête l’anniversaire de ses six premiers mois à la Maison Blanche. Entre les polémiques sur l’ingérence russe, les attaques contre la presse, le "Muslim Ban" ou encore la sortie de l’accord de Paris, les débuts de la présidence Trump ont été très compliqués sur la scène nationale. Dimanche dernier, un sondage Washington Post/ABC montrait que seulement 36% des Américains apportaient leur soutien à Donald Trump. C’est le score le plus bas depuis 70 ans pour un président après six mois de mandat.