VIDÉO - Donald Trump VS le reste du monde : retour sur ses attaques les plus violentes

Les médias semblent être l'une des cibles préférées de Donald Trump. Les journalistes font partie "des êtres humains les plus malhonnêtes de la Terre", disait-il en janvier dernier. Il le répète à l'envi sur son compte Twitter et en conférence de presse. "La plupart des médias, à Washington DC, mais aussi à New York et Los Angeles, ne parlent pas pour le peuple mais pour des intérêts particuliers et pour les profiteurs d'un système qui est cassé", déclarait-il en janvier dernier, lors d'une conférence de presse, l'index pointé en direction des journalistes. "Je vous dis simplement que vous êtes des gens malhonnêtes", tempêtait-il.





Un peu plus tard, il s'en est pris violemment et de façon insultante sur Twitter à une présentatrice de télévision de la chaîne d'information MSNBC, qui venait de le critiquer avec force. "J'ai entendu Morning Joe, une émission qui fait peu d'audience, mal parler de moi (ne regardez plus)", a écrit Donald Trump dans un tweet. "Alors comment se fait-il que la folle Mika au faible QI, avec Joe le psychopathe soient venus à Mar-a-Lago trois nuits d'affilée autour du Nouvel An, et aient insisté pour me rejoindre. Elle saignait abondamment à cause d'une chirurgie esthétique au visage. J'ai dit non!", a poursuivi M. Trump.