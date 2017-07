VIDÉO - Trump désigne un nouvel ambassadeur en Russie en pleine polémique sur une "brève conversation" avec Poutine

RÉVÉLATION - Donald Trump a nommé mardi Jon Huntsman, un diplomate et ancien gouverneur très expérimenté, pour être ambassadeur des Etats-Unis en Russie. Et ce, dans un contexte de fortes tensions avec Moscou autour de la Syrie et de l'Ukraine et, aussi, de suspicions d'ingérence du Kremlin dans l'élection présidentielle américaine.