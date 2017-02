VIDÉO - Donald Trump part (à nouveau) en vrille contre les journalistes

"La presse est incontrôlable, le niveau de malhonnêteté est incontrôlable". Donald Trump n’a jamais été tendre avec les médias, il en a même fait un argument de campagne. Une fois n’est pas coutume, ce jeudi, il s’est à nouveau défoulé sur les journalistes qui lui faisaient face, les rendant responsables de son début de mandat chaotique. Après la suspension de son décret sur l'immigration, le tant décrié "Muslim Ban" et le départ de deux membres de son équipe – Michael Flynn, conseiller en sécurité et son futur secrétaire au Travail, le président américain a tenté de défendre sa gestion du pays durant près d’une heure et demi.





"J'allume la télé et j'ouvre les journaux et je vois des histoires de chaos, chaos. Et pourtant, c'est exactement l'inverse", a-t-il martelé. La réalité selon Donald Trump : ce sont les démocrates qui ont quitté la Maison Blanche en abandonnant le pays dans une situation "chaotique", une véritable "pagaille". "Les gens le savent, la plupart des médias, non. Ou plutôt, ils le savent, mais ils ne l'écrivent pas", glisse-t-il dans une pique supplémentaire.