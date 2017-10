VIDÉO - Donald Trump provoque Hillary Clinton : "S'il te plaît, sois de nouveau candidate"

Lundi, lors d'une conférence de presse, Donald Trump a longuement ironisé sur son ancienne rivale à la présidentielle, Hillary Clinton, près d'un an après l'élection présidentielle, la suppliant de tenter sa chance une nouvelle fois pour qu'il soit assuré d'un deuxième mandat. "J'espère qu'Hillary sera candidate. Hillary, s'il te plaît, sois de nouveau candidate. Vas-y !", a ainsi lancé le président américain.





Une déclaration qui fait écho à l'attitude de l'ancienne secrétaire d'Etat concernant le mouvement contestaire "Take A Knee", qui consiste à mettre un genou à terre pendant l'hymne américain. Cette dernière a estimé que les joueurs de NFL, la Ligue professionnelle de football américain, qui faisaient ce geste, ne protestaient "pas contre l'hymne ou le drapeau" mais "contre le racisme et l'injustice", et qu'ils avaient "absolument le droit de le faire".