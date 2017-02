VIDÉO - Donald Trump réagit (enfin) à la montée de l'antisémitisme aux États-Unis

Il était temps... Après une série d’incidents inquiétants visant des centres communautaires juifs américains depuis le début de l'année, le président des États-Unis a condamné ce mardi les "horribles" menaces qui visent la communauté, jugeant qu'elles étaient "un triste rappel du travail qui reste à faire pour éliminer la haine et les préjugés". Dans un tweet, Ivanka Trump a porté écho aux paroles de son père : "L’Amérique est une Nation construite sur le principe de la tolérance religieuse ? Nous devons protéger nos lieux de cultes et nos centres religieux". Elle a adopté la religion juive en 2009 afin d’épouser Jared Kushner, proche conseiller du président américain et juif orthodoxe.