VIDÉO - Donald Trump se fait remplacer par sa fille Ivanka à la table du G20

C'est la "sherpa" russe, principale conseillère du président Vladimir Poutine, qui a la première fait état de ce changement plutôt inhabituel pour ce type d'enceinte via deux tweets et une photo prise depuis l'intérieur de la salle. "Ivanka accompagne le président Trump", a d'abord tweeté Svetlana Loukach. "Et le remplace à la table du G20 quand il part pour des rencontres bilatérales", a-t-elle ajouté 20 minutes plus tard. D'autres délégations, puis la Maison Blanche, ont confirmé l'information. Ivanka Trump s'est ainsi retrouvée aux côtés de Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel et Theresa May.