VIDÉO - Ecoles fermées et vols annulés, New York frappé par une impressionnante tempête de neige

Depuis maintenant plusieurs heures, le nord-est des États-Unis, et principalement New York, subit de plein fouet une tempête de neige aux proportions impressionnantes. Accompagnées de bourrasques, les chutes de neige ont débuté dans la nuit de mercredi à jeudi et devraient continuer pendant encore plusieurs heures. Près de 30 centimètres de neige sont prévus sur la Grosse Pomme, et jusqu’à 45 cm en Nouvelle-Angleterre.





Conséquences : les écoles de la région ont été obligées de fermer leurs portes alors que les compagnies aériennes ont dû annuler des milliers de vols, plus de 3.000 en comptant les aéroports de New York, Boston et Philadelphie, selon l'AFP. Les météorologues américains ont d’ailleurs déclaré dans un communiqué qu’il était "fortement conseillé" de "rester à l’intérieur" pour les personnes se trouvant à New York et dans la zone de la tempête.