VIDÉO - Le jour où, humilié par Barack Obama, Donald Trump décide d’être candidat à la Maison Blanche

"Donald peut désormais se poser les vraies questions, comme : 'Avons-nous vraiment marché sur la Lune ?' ; 'Que s’est-il vraiment passé à Roswell ?' ; 'Où sont Biggie et Tupac ?'", torpille alors Barack Obama. Ce tacle est vécu comme une véritable humiliation par Donald Trump, qui affiche malgré tout un sourire de façade et un regard droit. Selon ses proches, l’humiliation est la pire des tortures pour le business man. Et devant le tout-Washington ce soir d'avril 2011, Donald Trump bouillonne.





"Je crois que c’est ce soir-là qu’il a décidé de se présenter à l’élection", affirme Roger Stone, l’un des conseillers politiques de Trump, dans The Choice 2016, un documentaire de PBS diffusé sur Arte. "Il s’est dit : 'Je vais leur faire voir'". Cette humiliation l'aura finalement conduit au pouvoir, puisque Donald Trump a réussi son pari d’être élu 45e président des Etats-Unis.