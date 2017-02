VIDÉO - Elle a appartenu à Hitler : qui va acheter "l'arme la plus destructrice" de l'Histoire ?

Plus de 70 ans plus tard, la peinture rouge du téléphone Siemens à cadran s'est érodée. Elle laisse place à la couleur noire initiale de l'objet en bakélite. Au dos, l'engin est frappé du nom d'Adolf Hitler et d'une croix gammée surmontée d'un aigle.





Fourni au Führer par la Wehrmacht, l'armée de Terre allemande, l'appareil se distingue par "sa rareté et son aspect unique".