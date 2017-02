VIDÉO - En Norvège, une trentaine de sacs plastiques découverts dans l'estomac d'une baleine échouée

En 2015, la WWF tirait la sonnette d'alarme : depuis les années 1970, les populations d’animaux marins ont chuté de moitié à cause des effets de la pollution et du changement climatique. Cette semaine, c'est en Norvège que l'impact de l'homme sur la faune s'est fait ressentir. En effet, le 28 janvier dernier, une baleine était retrouvée échouée au large des côtes de la ville de Sotra, à l'ouest du pays. Très malade à cause de la malnutrition, les autorités locales avaient été contraintes d'euthanasier l'animal.





Lors de l'autopsie, les chercheurs ont fait une découverte macabre : la baleine avait dans son estomac une trentaine de sacs en plastique, très certainement à l'origine de sa mort, son système digestif étant totalement obstrué. "Le plastique faisait comme un gros ballon dans son estomac et le remplissait complètement", a expliqué le zoologiste de l'université de Bergen, Terje Lislevand, au média norvégien Bergen Tidende.